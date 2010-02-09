ЦВК досі чекає результатів з 13 дільниць

Центральна виборча комісія очікує інформацію щодо результатів голосування у другому турі президентських з 13 виборчих дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

Він зазначив, що цю інформацію Центрвиборчкому не надали 13 виборчих дільниць з 5 регіонів - Запорізької, Луганської, Львівської та Херсонської областей, а також з Криму.