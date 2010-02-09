Посольство США побачило у виборах крок до зміцнення української демократії

Обидва тури президентських виборів засвідчили ще один крок у напрямку зміцнення української демократії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Посольства США в Україні.

У документі зазначається, що “Сполучені Штати схвально ставляться до того, як український народ провів 7 лютого другий тур президентських виборів, які, за попередніми висновками, отримали позитивну оцінку міжнародних спостерігачів”.

“На цих виборах була можливість обирати серед чималої кількості кандидатів у спокійній атмосфері, і ЗМІ вільно могли висвітлювати вибори. Ми вітаємо той факт, що явка виборців була високою. Проведення і першого, і другого турів виборів засвідчило, що зроблено ще один крок у напрямку зміцнення української демократії”, - сказано у заяві.