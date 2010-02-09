Семеро священиків загинули у ДТП на Харківщині (фото)

Семеро священиків УПЦ МП загинули в Харківській області.

Як повідомляє УНІАН-релігія, трагедія сталася учора близько дев`ятої вечора на 397-му кілометрі траси Харків - Київ перед Чутовим.

До місця аварії відправився аварійно-рятувальний підрозділ з Валки. Проте рятувати було вже нікого.

За попередніми даними ДАІ, вантажівка DAF, яка везла вантаж в Полтаву, виїхала на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнулася з мікроавтобусом "Мерседес-бенц". В результаті усі сім чоловік, що їхали в мікроавтобусі, загинули на місці. П`ятеро з них при ударі вилетіли з салона - людей розкидало по дорозі. Ще дві людини виявилися затиснутими в кабіні під уламками металу.

За даними обласного ДАІ, усі загиблі були священнослужителями. Вони їхали з Чернівців у Святогірський монастир Донецької області. Водієві мікроавтобуса було 48 років, його пасажирам - 23, 58, 24 і 49 років, роки народження ще двох чоловік досі не встановлені.

Єдиний, хто вижив - водій вантажівки. Його автомобіль при зіткненні вилетів з траси в посадку.

Рятувальники забезпечили освітлення місця ДТП - це допомогло співробітникам МВС провести усі необхідні оперативно-слідчі дії.

Фото Департаменту ДАІ МВС України