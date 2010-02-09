У 2003 році Янукович пообіцяв рідному селу міні-молокозавод...

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час відвідання батьківщини своїх предків – села Януки Докшицького району Вітебської області (Білорусь) - обіцяв місцевим жителям побудувати міні-молокозавод і відродити село.

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції "Свобода".

Наразі в селі Януки залишилося лише 4 жителів, а коли В.ЯНУКОВИЧ відвідував цей населений пункт, у ньому ще проживали 6 людей.

"У Януках, де на сьогоднішній день немає ні пошти, ні магазина, ні школи, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв побудувати міні-молокозавод і відродити колись велике село. Про це високий гість говорив у 2003 році, коли приїжджав на батьківщину своїх предків-білорусів. Ще до Жовтневого перевороту дід цього політика виїхав звідси на Донбас на заробітки, але про походження В.ЯНУКОВИЧА його земляки-білоруси не забувають", - повідомляє радіо "Свобода".

Секретар Волколатського сільського виконкому, до якого належить с. Януки, Антоніна БАБАРИКА повідомила, що всі місцеві жителі стежать за виборами в Україні. "Ну не знаю, чи в усьому районі, але в нашій раді – так, стежать усі. Земляк, все-таки. Приємно, коли хтось із земляків вибивається в люди. Ми його зустрічали двічі, він приїжджав із візитами, дуже сподобалася людина. А що, вже 100 відсотків, що Президентом буде ЯНУКОВИЧ? Ми поки все якось сумніваємося.", - сказала А.БАБАРИКА.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧА і в 2003, і в 2006 році зустрічали як дорогого гостя: пригощали стравами білоруської кухні, показували місцеві визначні пам`ятки. А.БАБАРИКА також повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ обіцяв відродити село, створити на його місці престижне селище на 300 дворів. Хоча, на її думку, це малоймовірно. "Ну що ці Януки! Там практично вже хутір залишився. А раніше, до того, як почали створювати колгоспи, там було близько 36 будинків. Тепер три будинки, в яких прописано 4 людини. Ми й телефони хотіли раніше встановити, і страусів, може, якихось, щоб ферму відкрити. Тоді ще були якісь плани, а зараз – все!", - додала вона.

Продукти місцевим жителям двічі на тиждень привозить на машині, один раз на місяць приїжджає лікар, щоб оглянути останніх жителів неперспективного села. Єдиний телефон є в будинку колишньої листоноші, тепер пенсіонерки Марії ЯНУКОВИЧ. М.ЯНУКОВИЧ не є родичкою українського політика – просто в Януках у всіх таке прізвище. Колишня листоноша не переживає за кар`єру В.ЯНУКОВИЧА і не розраховує на його допомогу своєму селу в разі його обрання Президентом України. "Може, щось він тут людям і обіцяв, але є в ЯНУКОВИЧА своя Україна, і хай він там лади наводить. А ми й тут не бідні! Корова є, хліб є – все у нас є. А йому й там справ вистачить!", - вважає М.ЯНУКОВИЧ.

Радіо "Свобода" також повідомляє, що місця навколо села Януки дуже красиві: ліси, озера, болота з журавлиною. "Ймовірно, тут можна було б прибутково розвивати агротуризм: влаштовувати екскурсії на батьківщину предків В.ЯНУКОВИЧА. Але займатися цим нікому: в селі залишилися лише пенсіонери, а їхні діти й онуки повертатися в Януки не збираються", - зазначає радіо "Свобода".