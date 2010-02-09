Янукович переживає, що Тимошенко перетвориться на ката

Київ. 9 лютого. Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ застерігає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО від перетворення “з героїні Помаранчевої революції у її ката”.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю CNN, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

“Якщо ТИМОШЕНКО не прийме волю українського народу, не визнає результати виборів, а продовжуватиме штовхати Україну у політичний хаос – вона ризикує перетворитися із героїні Помаранчевої революції у її ката”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ американським журналістам.