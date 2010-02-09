Янукович переживає, що Тимошенко перетвориться на ката
16:51, 09 лютого 2010Політика
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З героїні Помаранчевої революції
Київ. 9 лютого. Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ застерігає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО від перетворення “з героїні Помаранчевої революції у її ката”.
Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю CNN, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.
“Якщо ТИМОШЕНКО не прийме волю українського народу, не визнає результати виборів, а продовжуватиме штовхати Україну у політичний хаос – вона ризикує перетворитися із героїні Помаранчевої революції у її ката”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ американським журналістам.
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