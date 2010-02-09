Мер Донецька: план голосів за Януковича ми перевиконали

Міський виборчий штаб кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА у Донецьку перевиконав на 4,24% план по забезпеченню голосів виборців, відданих за лідера Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, який і очолював виборчий штаб В.ЯНУКОВИЧА в Донецьку.

«Ми виконали завдання. Ми планували отримати за нашого лідера 500 тис. голосів, а отримали 521 тис. 208 голосів», – сказав мер.

«Практично на всіх дільницях і в усіх районах, в усіх округах був приблизно рівний результат, який ми планували», – додав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він констатував, що всього у виборчі списки міста було внесено 734 тис. 313 осіб, явка виборців становила 79,52 %, або 583 тис. 896 осіб, що на 64 тис. 184 людини більше, ніж у першому турі виборів Президента України в Донецьку.

При цьому в голосуванні вдома взяли участь 3,6% або 26 тис. 468 осіб.

За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, за підсумками голосування в Донецьку за В.ЯНУКОВИЧА проголосувало 89,33% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 41 тис. 804 особи або 7,16 %, не підтримали жодного з кандидатів – 15 тис. 234 особи, і 5 тис. 245 бюлетенів було зіпсовано.

Мер також заявив, що «міський штаб не відзначав перемогу» В.ЯНУКОВИЧА. «Думаю, що ми не відзначатимемо, ми підведемо підсумки, подякуємо усім, хто забезпечував нормальне волевиявлення жителів на території міста Донецька і відзначимо найкращих за результат», – сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.