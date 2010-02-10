Янукович запросив турецького прем'єра на інавгурацію

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запросив прем’єр-міністр Турецької Республіки Реджеп Таїп ЕРДОГАНА на інавгурацію новообраного Президента Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це йшлося сьогодні під час телефонної розмови В.ЯНУКОВИЧА і Р.ЕРДОГАНА.

Прем’єр-міністр Туреччини привітав В.ЯНУКОВИЧА із успіхом на президентських виборах та висловив сподівання, що українсько-турецький діалог набуватиме ще більшого динамізму та ефективності.

Користуючись нагодою, В.ЯНУКОВИЧ запросив Р.ЕРДОГАНА на церемонію інавгурації Президента України.