Єврокомісія: демократична Україна буде важливим прикладом її сусідам

Єврокомісія заявляє про важливість демократичних змін в Україні для її сусідів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Страсбурзі на сесії Європарламенту комісар ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ, представляючи промову, підготовлену Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

“Це дуже важлива подія не лише для самої країни, але й для регіону в цілому. Це важливо, тому що демократична Україна буде слугувати важливим прикладом її сусідам”, – зачитав С.ФЮЛЄ, зазначивши, що ЄС вітає ті позитивні оцінки, що були надані українським президентським виборам міжнародними спостерігачами.

Комісар ЄС також зазначив, що кожні вибори мають переможців і переможених.

“Ми вже чули про можливе оскарження результатів у судах, і до деяких регіональних судів справи були вже подані. Це логічно і законно, щоб можливі проблеми були розслідувані. Водночас найважливіше, що виборчий процес в цілому проходив спокійно”, – наголосив С.ФЮЛЄ.

Крім того, комісар звернув увагу на високу явку українських виборців, що, за його словами, свідчить про подальше посилення української демократії, а також про те, що люди, які йдуть до виборчих дільниць, сподіваються, що їх голос буде почутим.