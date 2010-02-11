БЮТ: суди, міліція, СБУ повністю підконтрольні Партії регіонів

Блок Юлії Тимошенко направить документи про фальсифікацію другого туру президентських виборів у Донецькій області у суди вищих інстанцій, оскільки в регіоні органи правосуддя і правоохоронні органи повністю підконтрольні Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ сьогодні на прес-конференції у Донецьку. Його підтримала присутня на зустрічі з журналістами керівник виборчого штабу кандидата Ю.ТИМОШЕНКО «Донецьк-Центр» Тетяна ПАВЛЮК.

«Оскільки у Донецькій області на виборах Президента України повсюдно відбувалися масові порушення закону, то у цьому випадку БЮТ підготував всі документи для того, щоб вони були розглянуті у судах», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ. При цьому він додав, що розгляд буде «не тільки на нижніх інстанціях, де суди Донецької області так само, як і міліція, і Служба безпеки повністю підконтрольні Партії регіонів, а готується весь пакет документів для того, щоб розглядати позови у вищих інстанціях судів».

М.ВОЛИНЕЦЬ підкреслив, що у Донецькій області БЮТ «домагатиметься перерахунку голосів на виборчих дільницях і на рівні окружних комісій».

Так, за словами Т.ПАВЛЮК, тільки від штабу «Донецьк-Центр» до Центральної виборчої комісії направлено скарги з 400 виборчих дільниць, де були задокументовані порушення виборчого процесу, а цей штаб охоплює 13 округів, на території яких проживає понад 2 млн. виборців. На кожній з цих 400 дільниць були зафіксовані від двох до шести-семи скарг, уточнила керівник штабу. Вона перерахувала, що скарги стосувалися того, що у день виборів масово вносилися додаткові особи до виборчих списків, майже у два рази було збільшено число виборців для голосування вдома, «члени комісії від ТИМОШЕНКО знаходили багато людей у списках, які померли, і таких було, наприклад, тільки по 42-му округу близько 300 осіб». Також мало місце масове підвезення виборців, контрольоване місцевими органами влади, винесення бюлетенів за межі дільниці, при підрахунку голосів зіпсовані бюлетені клали у стопку за кандидата від Партії регіонів – «на дільницях № 13; 31; 47; 58; 71 округа № 42 багато бюлетенів було без позначок, однак всі вони були пораховані за ЯНУКОВИЧА на підставі того, що там залишилися нібито сліди зникаючого чорнила», - додала Т.ПАВЛЮК.

Крім того, вона наголосила, що період виборів в Донецькій області був обтяжений пресингом з боку Партії регіонів на членів виборчих комісій і штабів від кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. «Був шалений тиск на комісії з боку Партії регіонів», - сказала Т.ПАВЛЮК.

За її словами, а також за словами депутата М.ВОЛИНЦЯ, всі порушення навмисно не помічали представники правоохоронних органів.

Так, на вимогу довіреної особи Ю.ТИМОШЕНКО у ТВО № 41, що знайшов «лівих виборців», які курсують між дільницями № 64-66, розібратися і затримати порушників, черговий міліціонер, лейтенант міліції, відповіла: «Не дочекаєтеся». Такі випадки ігнорування звернень з боку міліції були масовими, відзначив М.ВОЛИНЕЦЬ, додавши, що він відчув це і на собі. «Щодо мене, за мною кілька годин по місту Димитрово їздив автомобіль. І коли я подзвонив у міліцію, там не хотіли реагувати на моє звернення», - сказав народний депутат.

Тому він підкреслив, що у Донецькій області «є крайня необхідність провести перерахунок голосів і, природно, далі вже вищі судові інстанції ухвалюватимуть рішення».

М.ВОЛИНЕЦЬ, підбиваючи підсумки, сказав, що в Донецькому регіоні «мало що змінилося з часів 2004 року, змінилися лише технології порушень на виборах».