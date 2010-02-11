Томенко: я завжди говорив, що БЮТ потребує чистки

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО не бачить трагедії у тому, що деякі народні депутати від БЮТ можуть пристати на бік нової коаліції за участю фракції Партії регіонів, оскільки переконаний, що в опозиції мають бути тільки найстійкіші народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу.

Віце-спікер зауважив, що фракція Партії регіонів робить усе можливе, аби за допомогою внесення змін до Регламенту ВР коаліцію можна було б утворювати не тільки шляхом входження до неї фракцій, а й шляхом підтримки конкретних народних депутатів. «Очевидно, буде розглядатися варіант, як змінити Регламент для того, щоб нова коаліція створювалася підписами 226 народних депутатів», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він назвав цей шлях неконституційним. «Поодинокі депутати з фракцій, що не увійдуть до нової коаліції, є ресурсом для голосування. Ми стимулюємо такі переговори, оскільки зацікавлені, щоб після того, як ми перейдемо в опозицію, у нашій фракції залишилися тільки ті люди, які стоять виключно на позиції українських цінностей і європейського вибору. Я завжди говорив, що БЮТ потребує чистки», - додав віце-спікер.