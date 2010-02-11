Ляшко звинуватив фракцію БЮТ у корупції та програші на виборах

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО звинувачує фракцію БЮТ у закладені корупційних схем в закон про державні закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту під час розгляду проекту закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Він наголосив, що фракція БЮТ не збиралася для обговорення цього законопроекту. О.ЛЯШКО звинуватив першого заступника голови фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА в тому, що рішення фракції немає, а, в той же час, народних депутатів від БЮТ примушують підтримувати закон, де є корупційні схеми.

Він наголосив, що «це корупція», підкресливши, що «саме через таку корупцію ми і програємо вибори».

О.ЛЯШКО підкреслив, що таким чином фракція БЮТ не тільки підводить прем’єр-міністра України, але й політичну силу БЮТ.

О.ЛЯШКО наполягає, що в даному законопроекті є «корупційні тіньові схеми». Він закликав голову ВР Володимира ЛИТВИНА опублікувати список народних депутатів, які проголосують за даний закон.