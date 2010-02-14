Янукович обіцяє надати свою програму, коли приступить до роботи
"У мене є план"
Новообраний президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє надати програму своєї діяльності, як тільки приступить до обов`язків глави держави.
Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу Інтер в неділю ввечері.
«У мене є план, і я готовий його виконувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він підкреслив, що його головною метою є наведення ладу в країні.
Також він хоче виконати зобов`язання, які були ним дані в ході виборчої кампанії, зокрема, за його словами, це стосується соціальних питань.
В.ЯНУКОВИЧ вважає, що для цього потрібно забезпечити нормальну роботу коаліції та уряду. Саме тому він запропонував прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО подати у відставку.
«Це відкриє шлях для формування нової влади», - зазначив він.