Янукович обіцяє надати свою програму, коли приступить до роботи

Новообраний президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє надати програму своєї діяльності, як тільки приступить до обов`язків глави держави.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу Інтер в неділю ввечері.

«У мене є план, і я готовий його виконувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що його головною метою є наведення ладу в країні.

Також він хоче виконати зобов`язання, які були ним дані в ході виборчої кампанії, зокрема, за його словами, це стосується соціальних питань.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що для цього потрібно забезпечити нормальну роботу коаліції та уряду. Саме тому він запропонував прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО подати у відставку.

«Це відкриє шлях для формування нової влади», - зазначив він.