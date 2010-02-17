Тігіпко пообіцяв створити свою групу у Верховній Раді

Лідер партії Сильна Україна Сергій Тігіпко буде створювати свою позафракційну депутатську групу у Верховній Раді.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Скоріш за все, буду створювати позафракційну групу, тому що це теж трибуна. Але, безумовно, незаплямованих депутатів будемо туди включати, які зможуть допомогти по регіонам з виборами", - зазначив політик.

"Скажу відверто, чекаю тільки одного. Чекаю визначення президента. Нічого не ініціюємо. Я вважаю, що тут ініціатива має бути за президентом", - наголосив Тігіпко.

"Хай він сам проведе відповідні консультації з фракціями, хай він сам визначиться з кандидатурою прем`єра. Це його гра. Не хотілося б зараз, спочатку, як тільки президент прийшов, починати заважати", - заявив він.

За словами політика, "ми бачили, чим закінчується, коли президент і прем`єр грають в різні якісь партії".

Тігіпко зазначив, що в нього буде "певна координація" дій з Арсенієм Яценюком і Анатолієм Гриценком, "але говорити про те, що вже будуть готові якісь об`єднання поки що передчасно".

Українська правда