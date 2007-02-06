Чорновіл злякався, що Янукович його вижене за колір краватки

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає закон про імперативний мандат для місцевих депутатів „проблемним і з питань демократії, і з питань законності”, проте не береться прогнозувати висновків Конституційного Суду щодо цього закону.

Так він прокоментував УНІАН ініціативу народного депутата Анатолія МАТВІЄНКА розпочати збір підписів серед народних депутатів під поданням до Конституційного Суду на предмет визначення відповідності закону про імперативний мандат Конституції України.

„Я не знаю, яким буде рішення Конституційного Суду. Є два моменти, за які він може зачепитися: по-перше, в законі виписані норми, які фактично ніби передбачають законну дію закону, чого не може бути в принципі. Якщо це формулювання скасують, то залишається набагато гірша річ - розпливчасте формулювання, коли депутата можна позбавити його повноважень без якихось конкретних критеріїв”, - зауважив Т.ЧОРНОВІЛ.

Він наочно продемонстрував це наступним чином: „Наприклад, за політичними мотивами комусь колір краватки не подобається. То що, за це мене треба прогнати зі списку депутатів? Отаке формулювання може бути згідно з тим законом”.

„Тому я думаю, що ця розпливчатість формулювань може стати підставою алогічності закону”, - додав Т.ЧОРНОВІЛ.