Королевська не радить лікувати головний біль гільйотиною

Націоналізація Херсонського машинобудівного заводу - непотрібний і небезпечний прецедент. Таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи рішення Верховної Ради України про прийняття в першому читанні законопроекту про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Я не голосувала за даний законопроект і категорично не підтримую його. Держава повинна навчитися підтримувати проблемні підприємства й галузі, не вдаючись до радикальних кроків. Уряд Юлії ТИМОШЕНКО протягом останніх півтора року продемонстрував, як за допомогою виключно ринкових механізмів можна реанімувати цілі галузі», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови комітету промполітики, по відношенню до інвестора необхідно діяти суворо в рамках чинного правового поля. «У випадку, якщо власник із якихось причин не виконує свої інвестиційні зобов`язання, держава повинна діяти суворо в рамках чинних законів і нормативних актів. Не треба лікувати головний біль за допомогою гільйотини», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, реприватизація впливає на інвестиційну привабливість країни. Такі кроки відлякують інвесторів, у той час як перед Україною стоїть завдання змінити імідж вітчизняної економіки. Таким чином, однією рукою депутати парламенту борються за підвищення інвестиційної привабливості країни, а іншою - голосують за законопроекти, що відлякують інвесторів. «Приймаючи подібні рішення необхідно ретельно зважувати необхідність і наслідки. В даному випадку зроблено помилковий вибір», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Верховна Рада України підтримала в першому читанні проект Закону України "Про повернення в державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю" Херсонський машинобудівний завод ".

Основна мета законопроекту - повернення цілісного майнового комплексу ТОВ "Херсонський машинобудівний завод" у власність держави.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “з порушенням вимог законодавства України з державної власності були відчужені пакети акцій ВАТ «Херсонські комбайни», підприємство доведене до банкрутства, а державі завдано значних збитків”.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 26 серпня 2003 року передбачено поновити Фонд державного майна України у реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ “Херсонські комбайни” як власника 50%+1 акція. Але рішення суду не було виконано.

В записці сказано, що сьогодні на Херсонському машинобудівному заводі склалася критична ситуація: виробництво зупинено, заробітна плата не виплачується, зупинено всі відрахування до бюджету та Пенсійного фонду.