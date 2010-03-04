Група Кириленка вже махнула рукою на майбутню коаліцію

Лідер групи «За Україну!», член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що внесення змін до Регламенту повторює ситуацію 2007 року, коли була утворена неконституційна більшість на чолі з представниками Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні після ухвалення за основу відповідного документа.

Він нагадав, що тоді вся ця неконституційна історія завершилася проведенням дострокових виборів до ВР.

За його словами, ті, хто дбають про демократичні зміни в Україні, не мають розпочинати діяльність своєї коаліції з порушень Конституції.

«Робіть коаліцію, яку захочете, але група «За Україну!» в неї входити не буде», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, ВР ухвалила за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Водночас є роз’яснення Конституційного Суду, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.