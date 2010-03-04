МЗС Росії «шифрується» з порядком денним переговорів Януковича в Москві

Міністерство закордонних справ Росії не конкретизує порядок денний завтрашніх переговорів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Москві.

Про це сьогодні на брифінгу в Москві сказав офіційний представник МЗС Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Що стосується порядку денного - я не уповноважений зараз давати роз`яснення. Давайте дочекаємося самих переговорів і дочекаємося відповідних роз`яснень», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що програма візиту дуже насичена, і у відносинах двох країн накопичилося багато питань, які слід обговорити вищому політичному керівництву.

«Обидва президенти самі визначать, які їм питання обговорювати», - сказав дипломат. При цьому він зазначив, що президенти України і РФ самі дадуть свої оцінки ЗМІ.

Відповідаючи на питання, чому у ЗМІ з`явилася інформація про те, що Кремль знизив статус візиту з офіційного до робочого, А.НЕСТЕРЕНКО сказав: «Ніякої плутанини не було. Оголошено, що візит буде офіційним. Ми активно готуємося до цього візиту».

Крім цього, відповідаючи на питання, як сприйняли в Москві, що перший закордонний візит В.ЯНУКОВИЧ здійснив до Брюсселя, а не до Москви, А.НЕСТЕРЕНКО сказав: «Це право Президента, куди йому здійснювати перший візит».