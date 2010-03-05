Експерт думає, що Януковичу у Кремлі цукерку не запропонують

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні під час свого першого візиту до Москви не доб`ється зменшення ціни на газ, натомість представники російської влади спробують використати цю тему для отримання поступок від нього в інших важливих питаннях.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

"Було б дивно, якби цю цукерку та нагороду одразу дали. Треба ще заслужити", - сказав він.

Експерт нагадав про незадоволення росіян першим візитом нового Президента до ЄС замість РФ, та відсутність на його інавгурації російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА, а також про зміну статусу візиту В.ЯНУКОВИЧА до Росії.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ переконаний, що насправді головною ціллю В.ЯНУКОВИЧА у переговорах в Москві є не зниження ціни на газ, а збереження за Україною статусу головного транзитера газу до Європейського Союзу.

Водночас експерт вважає, що домогтися цього неможливо, нагадавши заяву “Газпрому” про те, що проекти Nord Stream і South Stream будуть реалізовані.

"Немає жодних шансів, аби змінити рішення в цих питаннях", - вважає Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він додав, що росіяни вже кілька років послідовно реалізовують стратегію зменшення залежності від держав-транзитерів колишнього СРСР.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ також не виключив, що нова українська влада у перспективі зможе добитися зменшення ціни на російський газ, зауваживши, що це може бути пов’язане із поверненням до "старих схем" у поставках газу, які з початку 90-х проводилися через непрозорих посередників. Експерт нагадав, що в найближчому оточені В.ЯНУКОВИЧА є люди, пов`язані із газовим сектором, і котрі можуть бути зацікавлені у цьому.

"Тут росіяни охочіше будуть дискутувати з цією частиною української еліти на тему повернення до старих правил гри", - припустив експерт.

При цьому Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що з боку української влади було б "великою помилкою" погодитись на поставки газу не за ринковими правилами.