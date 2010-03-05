ВР оголосила 2010-ий роком ветеранів Великої Вітчизняної війни

Верховна Рада України проголосила 2010 рік в Україні роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 335 народних депутатів з 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент доручив Кабінету міністрів врахувати положення цієї постанови у діяльності Організаційного комітету з підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Крім того, уряд має виконати вимоги пункту 2 постанови Верховної Ради “Про рекомендації парламентських слухань на тему: “По соціальне, медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” від 9 жовтня 2009 року № 1642-VI щодо інформування Верховної Ради про хід виконання рекомендацій парламентських слухань органами виконавчої влади.

Контроль за виконанням цієї постанови покладається на Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.