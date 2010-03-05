Медведєв приїде до Києва

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ здійснить офіційний візит до Києва в першій половині цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній з Президентом РФ прес-конференції в Кремлі.

«Я сподіваюся, що наша міждержавна комісія вже до приїзду Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА з офіційним візитом в Україну в першому півріччі підготує нам план дій, і ми розпочнемо їх (питання) вирішувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Зокрема, він зазначив, що йдеться про демаркацію кордонів, газові відносини, питання перебування в Україні Чорноморського флоту РФ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, досягнення відповідних домовленостей чекають народи обох країн, а також країни-партнери, адже багато питань українсько-російських відносин впливають на економіку Європи.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ сказав, що в першій половині цього року пройде засідання Російсько-української міждержавної комісії. «Це має відбутися в першій половині цього року в Києві», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄ запевнив, що керівники країн робитимуть усе можливе для виведення відносин на рівень взаємовигідного партнерства.