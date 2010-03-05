З Литвином вже судяться за «вбивство» коаліції

Лідер Європейської партії України, народний депутат від “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК сьогодні звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європейської партії України.

М.КАТЕРИНЧУК просить суд визнати дії В.ЛИТВИНА «щодо оголошення про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України «Національного розвитку, стабільності та порядку», які мали місце під час пленарного засідання Верховної Ради 2 березня 2010 року, протиправними і такими, що вчинені з порушенням Конституції України та Регламенту Верховної Ради України», повідомляє прес-служба.

Крім того, М.КАТЕРИЧНУК просить суд визнати, що оголошення головою ВР про припинення діяльності коаліції не має юридичної сили і не призводить до жодних юридичних наслідків.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня керівник фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО заявив, що фракція НУ-НС готова до переговорів з фракцією Партії регіонів щодо створення коаліції. Він повідомив, що відбулися збори фракції, у яких, відповідно до протоколу, під яким стоять підписи, взяли участь 37 народних депутатів.

2 березня голова Верховної Ради В.ЛИТВИН на засіданні парламенту оголосив про припинення існування Коаліції демократичних сил.

Він повідомив, що на Погоджувальній раді представники чотирьох фракцій - Партії регіонів, НУ-НС, Блоку Литвина та КПУ - «констатували, що коаліції, як такої, немає».

Після цього заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК закликав В.ЛИТВИНА подати у відставку з посади спікера, а М.МАРТИНЕНКА звинуватив в узурпації влади у фракції.