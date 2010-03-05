Янукович: 9 травня в усіх містах-героях України будуть військові паради

9 травня в усіх містах-героях України пройдуть військові паради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції в Кремлі.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що під час переговорів з Д.МЕДВЕДЄВИМ досягнута домовленість про святкування 65-річчя з дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні на території Росії і України.

«У нас є спільне розуміння, що святкування Дня Перемоги має бути спільним», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що святкові заходи будуть синхронізовані.

Крім того, Президент України повідомив, що напередодні 9 травня знаходитиметься в Москві, а безпосередньо в день святкування 65-річчя Перемоги - в Києві.

«Військові паради відбутися в усіх містах-героях», - також повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що ветерани двох країн підтримують активні зв`язки, і керівництво України і Росії вважає своїм обов’язком зробити все можливе, щоб допомогти їм гідно зустріти це свято.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що під час переговорів В.ЯНУКОВИЧ запропонував організувати спеціальний потяг, який привезе ветеранів двох країн один до одного.