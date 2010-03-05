Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив офіційний візит до Москви і відбув до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО повідомив українським журналістам, що візит, який відбувся, можна розцінювати як дуже успішний. За його словами, запланована програма виконана повністю.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що у В.ЯНУКОВИЧА відбулися дуже конструктивні переговори з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим і прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«Було обговорене все коло актуальних питань двосторонніх відносин. Без усякого перебільшення, сьогодні дано старт новому етапу українсько-російського партнерства», - сказав К.ГРИЩЕНКО.