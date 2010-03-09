Янукович обов'язково розповість країні те, що нікому не сподобається
"Як заповідав Великий Кобзар..."
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє оприлюднити інформацію щодо реального стану економіки держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вручення державних премій ім. Тараса Шевченка у Каневі.
«Я обов’язково оприлюдню інформацію, яка в нас буде зроблена разом з міжнародним аудитом, щодо ситуації в країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому він прогнозує, що ця інформація буде неприємною. «Я вважаю, що вона буде для нас з вами, м’яко кажучи, не зовсім приємною, але ми повинні жити правдою, як в своїх заповітах писав Великий Кобзар».
В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що завжди казатиме правду суспільству, і це, на його думку, є обов’язковою умовою, яка дозволить навести порядок в країні і забезпечити громадянам нормальне життя.
«Тому що останні два роки рівень життя в країні загальмувався, і в порівняні з тим ж сусідами, наприклад Росією, - вони вже підвищуватимуть п’ятий раз соціальні стандарти для своїх пенсіонерів, для малозабезпечених людей, - ми жодного разу цього не зробили для наших людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що це несправедливо.
Глава держави підкреслив, що для покращення життя людей потрібно, аби в Україні був сформований професійний уряд, який би «цілодобово працював над вирішенням багатьох проблем, які накопичились в нашій державі». «Це буде зроблено найближчим часом», - пообіцяв Президент.