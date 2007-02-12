Румунія закликає Україну стриманіше поводитися на Зміїному

Міністерство закордонних справ Румунії закликало Україну виявляти стриманість у питанні статусу острова Зміїний.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, офіційний Бухарест наполегливо радить Україні утриматися від спроб створити "штучні поселення" на території, що є предметом суперечки між двома державами, йдеться в офіційній заяві румунського МЗС.

Бухарест наголошує, що подібні кроки української сторони суперечать основам міжнародного права. Крім того, у заяві зазначено, що спроби створення населеного пункту жодним чином не позначаться на процесі делімітації континентального шельфу України і Румунії.

Як нагадує “Німецька хвиля”, минулого четверга Верховна Рада України присвоїла населеному пункту, розташованому на острові Зміїний в Чорному морі, назву „селище Біле”. Її буде внесено до переліку населених пунктів України.

Як повідомляв УНІАН, переговорний процес щодо Договору між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співпрацю й взаємну допомогу з прикордонних питань і двосторонньої Угоди про делімітацію континентального шельфу й спеціальних економічних зон України та Румунії в Чорному морі триває з 19 січня 1998 року.

На розгляді Міжнародного суду ООН у Гаазі з ініціативи Бухареста з 2004 року перебуває справа про делімітацію континентального шельфу і спеціальних економічних зон України і Румунії в Чорному морі. Румунія наполягає, що острів Зміїний не є островом, а скелею, і тому він не може враховуватися при проведенні лінії делімітації.

На виконання домовленості міністрів закордонних справ України і Румунії Бориса ТАРАСЮКА і Міхая-Разван УНГУРЯНУ в квітні 2005 року було відновлено двосторонні переговори з метою врегулювання цього питання. Переговори проходять паралельно із судовим процесом і без шкоди для останнього.

16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Довідка УНІАН. Острів Зміїний (площа - 20,5 га) розташований у Чорному морі, за 30 км від узбережжя Одеського регіону. Ввійшов до складу України відповідно до Паризької угоди 1947 р. - після передачі Бессарабії Радянському Союзу. Після розпаду СРСР острів став предметом територіальних суперечок між Україною та Румунією. У 1997 р. Київ і Бухарест уклали базовий договір, що підтвердив непорушність кордонів, що існували у 1961 р. Проте розбіжності з цього приводу виникають досі.

У травні 2002 р. Кабінет Міністрів України затвердив "Програму подальшого розвитку інфраструктури і впровадження господарської діяльності на острові Зміїний", розраховану на 2002 - 2005 рр. Раніше острів був закритою територією, де розміщувалися тільки військовослужбовці.

У липні 2006 року Одеська облрада ухвалила рішення про створення на острові Зміїний населеного пункту Біле.