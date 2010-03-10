Турчинов звільнив начальника податкової міліції
13:23, 10 березня 2010Політика
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На засідання Кабміну ЗМІ не пустили
Кабінет Міністрів України звільнив Владислава БУХАРЄВА з посади першого заступника голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції.
Як повідомило УНІАН джерело в уряді, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.
Сьогоднішнє засідання уряду, яке проходило без участі ЗМІ, вів перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.
Довідка УНІАН. В.БУХАРЄВ був призначений на посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції в січні 2008 року.
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