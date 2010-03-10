Турчинов звільнив начальника податкової міліції

Кабінет Міністрів України звільнив Владислава БУХАРЄВА з посади першого заступника голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції.

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

Сьогоднішнє засідання уряду, яке проходило без участі ЗМІ, вів перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. В.БУХАРЄВ був призначений на посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції в січні 2008 року.