Луценко про Тігіпка, східний проект і негідну заяву

Згода Сергія ТІГІПКА на посаду в новому уряді вкотре знищує східноукраїнський демократичний проект.

Про це заявив лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, коментуючи інформацію про те, що колишній кандидат в президенти С.ТІГІПКО прийняв пропозицію Президента Віктора ЯНУКОВИЧА працювати в уряді.

«Згода ТІГІПКА стати віце-прем’єром в уряді АЗАРОВА засмучує не тільки тому, що це ставить під сумнів політичне майбутнє політика ТІГІПКА. Більше за все прикро, що це вкотре знищує східноукраїнський демократичний проект”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

В цілому, за його словами, “шкода, що це є черговим прикладом роздробленості демократичних сил, яка відкриває шлях для подальшої монополізації влади Партією регіонів».

«Особливо негідним в цьому вчинку ТІГІПКА виглядає його нещодавня заява про нелегітимність уряду, створеного на позаконституційній основі в парламенті. Як виявилось, ця заява була потрібна лише для того, щоб Сергія Леонідовича запросили до цього нелегітимного уряду», - додав Ю.ЛУЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Президента, сьогодні, 10 березня, С.ТІГІПКО під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ погодився працювати в новому уряді.

В.ЯНУКОВИЧ назвав кандидатуру С.ТІГІПКА найбільш прийнятною на посаду віце-прем’єра в новому уряді України.

Вчора, 9 березня, С.ТІГІПКО заявляв, що, «намагаючись зліпити нову коаліцію з порушенням Конституції, команда Віктора ЯНУКОВИЧА здійснює стратегічну помилку. Проголосувавши за зміни умов формування парламентської коаліції, депутати не тільки нехтували нормами Конституції, а й продемонстрували політичне рейдерство в парламенті».

На його думку, «безглуздо ставити долю уряду і більшості в залежність від ступеня задоволення апетитів позафракційників».