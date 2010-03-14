КПУ образилася на «комуністичний терор» та взялася за Катерину Ющенко

Комуністи через образу на «комуністичний терор» хочуть перевірити діяльність структур дружини екс-президента Катерини ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Комуністичної партії.

«Народний депутат Катерина САМОЙЛИК з трибуни Верховної Ради України заявила, що звернулася до СБУ та Генеральної прокуратури із закликом перевірити законність діяльності дружини колишнього президента України К. ЧУМАЧЕНКО-ЮЩЕНКО», - йдеться у повідомленні.

З точки зору К.САМОЙЛИК, дружина екс-президента підготувала жителям обласного центру до Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників своєрідний “подарунок”.

“Катерина ЮЩЕНКО, безоплатно використовуючи насамперед СБУ, влаштувала у краєзнавчому музеї, саме в тому відділі, де знаходяться документальні матеріали, ордени періоду Великої Вітчизняної війни, свою виставку. На честь себе, я так вважаю”, - заявила К.САМОЙЛИК.

Народний депутат від КПУ вважає, що «в рік 65-ї річниці Великої Перемоги вона (К.ЮЩЕНКО) дозволяє собі знущатися над пам’яттю, історичною правдою, над подвигом, над солдатськими вдовами, дітьми та онуками переможців. Це – святотатство”.

“Я хочу звернутися до СБУ та Генеральної прокуратури щодо перевірки законності всіх дійств, які проводить ця пані. Не її ця земля, не її батьківщина, то ж чому ми дозволяємо безоплатно користуватися народним багатством?” – підсумувала К.САМОЙЛИК.

Також депутат-комуністка хоче знати «куди поділися гроші на “лікарню майбутнього”? Де ці гроші? Адже люди, у тому числі, херсонці, останні копійки переказували заради здоров’я майбутніх поколінь. Чи не на ці гроші екс-президентша вояжує по Україні?”

Як повідомяв УНІАН, 10 березня в Херсоні під час відкриття в Херсонському обласному краєзнавчому музеї історично-документальної експозиції «Зламані долі: комуністичний терор в Україні 1920-1950-х років» прихильники комуністичної ідеї ледве не зірвали захід. Вони зчинили галас переконуючи присутніх в тому, що експозиція - «це все брехня, бандерівщина, націоналізм, все сфабриковано».

Ця виставка, за даними прес-групи Управління СБУ, була влаштована за ініціативи Міжнародного добродійного фонду К.ЮЩЕНКО «Україна 3000», Київської міської організації Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса та Галузевого державного архіву СБУ.

Виставка на думку організаторів демонструє історію боротьби українців за власну державність, злочинний механізм, масштаби і наслідки репресій в 1920-1930-і роки. Також на виставці висвітлюються події сорокових років на західних землях України, зокрема репресії і депортації мирного населення у віддалені райони СРСР, хід післявоєнних репресій відносно колишніх військовополонених, місця найбільших поховань репресованих.

Виставка триває з 10 по 19 березня.