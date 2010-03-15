Герман багато зробила, щоб Табачник не зайняв пост віце-прем'єра

У п`ятницю народний депутат В’ячеслав Кириленко зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про звільнення міністра освіти і науки Дмитра Табачника. На думку автора документа, пан Табачник не може обіймати цю посаду через свої антиукраїнські вислови. У Партії регіонів вважають, що вислови пана Табачника не завадять йому виконувати обов`язки міністра. Про це пише "Коммерсантъ-Україна".

У проекті постанови йдеться, що пан Табачник не може очолювати міністерство, оскільки відомий "своїми антиукраїнськими висловами і негативним ставленням до національної ідентифікації українців". На думку автора документа, діяльність Дмитра Табачника на цій посаді приведе до "русифікації української молоді". "Навіщо чекати реакції викладацької і студентської громади, відміни зовнішнього незалежного оцінювання і функціонування української мови в освіті, якщо можна просто запропонувати цьому, вибачте на слові, міністрові подати у відставку", - відзначив пан Кириленко.

Нагадаємо, новий склад Кабінету міністрів був сформований 11 березня. Посаду міністра освіти і науки, яку раніше займав Іван Вакарчук, одержав член Партії регіонів Дмитро Табачник, відомий своїми радикальними поглядами. Так, у своїй статті "Від Ріббентропа до Майдану", опублікованій у вересні минулого року в газеті "Вести", пан Табачник відзначив: "Як уже показала Велика Вітчизняна війна, а потім і розвиток пострадянської України, галичани практично не мають нічого спільного з народом Великої України... Наші союзники і навіть брати – їх вороги, а їх `герої` (Бандера, Шухевич) для нас – убивці, зрадники і посібники гітлерівських катів". Крім того, пан Табачник активно критикував колишнього главу Міносвіти за введення зовнішнього незалежного оцінювання і політику українізації освітніх установ.

Відставки нового глави Міносвіти мають намір вимагати і депутати Львівської обласної ради. Як повідомив голова облради Мирослав Сеник, 17 березня відбудеться позачергова сесія Львівської облради, на якій депутати розглянуть звернення до президента Віктора Януковича, прем`єр-міністра Миколи Азарова і голови Верховної Ради Володимира Литвина з проханням звільнити пана Табачника. "Після його (Дмитра Табачника) висловів про Україну і українців, про Галичину ця людина не має права займати пост міністра освіти. Не можна довіряти майбутнє людині, яка не любить свою країну", - переконаний пан Сеник.

В адміністрації президента також не всі поділяють політичні погляди Дмитра Табачника. За словами заступника глави адміністрації Ганни Герман, вона багато зробила для того, щоб пан Табачник не зайняв пост віце-прем`єра з гуманітарних питань, який у результаті дістався Володимиру Семиноженку. "Я була проти його призначення (віце-прем`єром) через його (Дмитра Табачника) антиукраїнські вислови", - пояснила пані Герман. Втім, за її словами, реальних передумов для звільнення Дмитра Табачника з поста міністра освіти поки немає.

В той же час голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не вважає статті і вислови пана Табачника перешкодою його призначенню міністром освіти і науки. "Я читав його публікації – там немає нічого протизаконного. Він висловив свою точку зору, на яку має право кожна людина в демократичному суспільстві, ні до чого не закликав, законів не порушував, - сказав пан Єфремов.– Дмитро Табачник – хороший фахівець у галузі освіти, а якщо комусь із опонентів Партії регіонів не подобається його призначення, хай виносять свої пропозиції на голосування до парламенту. Як депутати проголосують, так і буде".