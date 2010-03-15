Росіяни намагаються встановити контроль над українськими облгазами?

Менеджмент російських «Комплексних енергетичних систем» намагається встановити контроль над газорозподільними підприємствами в Україні. Про це пише сьогодні газета «Дело»у статті «В українському газовому господарстві назріває переворот».

Як зазначає видання, компанія «Газекс-Україна», що здійснювала координацію корпоративного управління п`ятьма великими газорозподільними підприємствами, опинилася в центрі корпоративного скандалу. Минулого четверга, 11 березня, від імені російської компанії «Газекс» було розіслане повідомлення, що збори учасників ТОВ «Газекс-Україна» ухвалили рішення про усунення від виконання службових обов`язків генерального директора «Газекс-Україна» Віталія ДЕМ‘ЯНЮКА. Там же повідомлялося про призначення виконуючим обов`язки Олександра ОЛЬХОВИКА, який раніше працював заступником генерального директора компанії.

В.ДЕМ’ЯНЮК назвав дії менеджменту російських компаній спробою рейдерського захоплення, головною дійовою особою якого виступає президент ТОВ «Комплексні енергетичні системи» Михайло СЛОБОДІН. Мета російського менеджера - змінити керівництво «Газекс-Україна», і таким чином встановити оперативний контроль над роботою п`яти великих газорозподільних підприємств промислових регіонів Східної України: ВАТ «Харківміськгаз», ВАТ «Харківгаз», ВАТ «Криворіжгаз», ВАТ «Дніпрогаз» і ВАТ «Донецькміськгаз». При цьому газета зазначає, що «Газекс-Україна» виконував функції члена і секретаря наглядової ради цих підприємств, пов`язані з організацією роботи, підготовкою рішень, консолідацією думок наглядових рад.

О.ОЛЬХОВИК спілкуватися з журналістами відмовився.

За даними «Газекс-Україна», засновниками компанії виступає кіпрська компанія Narell Enterprises Ltd, яка володіє 99,9956% статутного фонду і належить одній приватній особі. Формально ані «Комплексні енергетичні системи», ані її російська «дочка» «Газекс» не мають до української компанії ніякого відношення. Проте, менеджмент російських компаній заявляє свої права на активи в Україні. Пікантність ситуації полягає у тому, що газорозподільні підприємства є стратегічними об`єктами, і водночас знаходяться під управлінням офшорів, пише «Дело».

Видання зазначає, що спроби встановити ручне управління над облгазами росіяни робили і раніше. Наприклад, на початку цього року за вказівкою президента «Комплексних енергетичних систем» М.СЛОБОДІНА в Україну для проведення «аудиту» газорозподільних організацій прибула «група фахівців», які зажадали доступу на режимні об`єкти, куди, згідно з постановою Кабміну, допуск осіб обмежений. Не зумівши довести свої офіційні повноваження, ревізори дістали відмову в допуску на підприємство. Сьогодні ситуація повторюється.

У Росії «Комплексні енергетичні системи» і «Газекс» також працюють через офшори. Одержавши контроль над підприємствами електроенергетики і газорозподілу, компанії, зареєстровані на Кіпрі, відмовилися виконувати свої інвестиційні зобов`язання, що стало причиною ускладнень взаємовідносин із владою. Недавно прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН публічно звинуватив керівництво «Комплексних енергетичних систем» у невиконанні інвестиційних зобов`язань. Претензії до компанії є і у міністра енергетики Сергія ШМАТКА, який назвав «Комплексні енергетичні системи» «одним із проблемних інвесторів, який не виконує своїх інвестиційних зобов`язань». Із загальної суми зобов`язань у 165 млрд. крб. компанія залучила лише тільки 12 млрд. крб.

Не виключено, що найближчим часом російських інвесторів з кіпрською пропискою чекають ускладнення і в Україні. На думку учасників ринку, якщо буде доведено, що російська компанія контролює п`ять великих газорозподільних організацій, це може стати приводом для розгляду з боку Антимонопольного комітету.