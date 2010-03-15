Колишнього заступника Цушка повернули до МВС

Генерала-полковника Сергія ПОПКОВА призначено першим заступником міністра внутрішніх справ України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин МВС України.

Як відомо, під час перебування Миколи БІЛОКОНЯ на посаді міністра внутрішніх справ С.ПОПКОВ був командувачем Внутрішніх військ, а у 2007 році, коли посаду керівника МВС обіймав Василь ЦУШКО, він був одним із його заступників.

Також сьогодні Дмитра АНДРЕЄВА було призначено директором ДЗГ МВС України. Раніше Д.АНДРЕЄВ керував Центром громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні очікується представлення нового начальника столичного главку міліції та начальника ГУ МВС України у Київській області. Ними, за наявною інформацією, будуть, відповідно, Олексій КРИКУН та Костянтин СОБКО.

Крім того, тележурналіста, а у 2007 році керівника ДЗГ МВС України Костянтина СТОГНІЯ призначено радником міністра внутрішніх справ.