Санофі-авентіс презентує проект «Школа самоконтролю цукрового діабету»

19 березня о 9.30 в конференц-холі Президент-отелю (м. Київ, вул. Госпітальна, 12, секція А) міжнародна фармацевтична компанія Санофі-авентіс проведе презентацію проекту «Школи самоконтролю цукрового діабету» під егідою Асоціації дитячих ендокринологів України, кафедри діабетології НМАПО ним П.Л. Шупіка і Української Діабетичної Федерації.

Організатори заходу розкажуть про те, як відбувається підтримка людей з діабетом на державному рівні, яку допомогу можуть надати громадські організації і фармацевтичні компанії.

Крім того, журналістам буде надано інформацію про унікальний проект - школу самоконтролю цукрового діабету. Також присутні зможуть зміряти рівень цукру в крові і дізнатися більше про життя людей з діабетом.

Початок прес-конференції о 10.30.

Попередня акредитація обов`язкова. Тел. (044) 256-20-32/33.

Контактна особа - Христина Гуцалова.