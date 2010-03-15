У Київавтодорі сказали, коли дороги будуть нормальними

Комунальна корпорація «Київавтодор» розраховує завершити ліквідацію руйнувань на всіх автодорогах столиці до 10 травня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам генеральний директор «Київавтодору» Георгій ГЛИНСЬКИЙ.

«За тиждень ми очікуємо на теплу погоду, і зможемо приступити до робіт з ремонту. Ми плануємо, що до 20 квітня завершимо на основних магістралях ліквідацію деформацій, а далі вестимемо роботи на дорогах районного значення. До 10 травня ми повністю завершимо ліквідацію руйнувань на дорогах і приведемо їх у нормальний стан», – сказав він.

За словами Г.ГЛИНСЬКОГО, через опади «Київавтодор» не може приступити до широкомасштабного ремонту доріг гарячими сумішами, асфальтобетоном. «Але ми використовуємо інші технології в цих погодних умовах – це так званий литий асфальтобетон і холодний асфальтобетон, яким ми ліквідовуємо ті ями, які ведуть до загрози дорожньому руху. На сьогодні ми вже 20-25 тис. кв. м відремонтували у такий спосіб», – зазначив генеральний директор «Київавтодору».