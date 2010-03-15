Томенко: не ПР виграла вибори, а демократи програли

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО не виключає, що за два тижні опозиція ініціюватиме в парламенті звільнення міністрів, які мають антиукраїнські погляди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні під час зустрічі зі студентам та викладачами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

«Для нас принципово важливо не допустити призначень в уряд тих людей, які зневажають Українську державу і українські цінності», - підкреслив М.ТОМЕНКО, коментуючи призначення в новому уряді.

Крім того, оцінюючи президентську виборчу кампанію, віце-спікер зазначив, що “президентські вибори не виграла Партія регіонів, а програли демократичні сили, які своїм розбратом і конфліктами допомогли Віктору ЯНУКОВИЧУ стати Президентом».

М.ТОМЕНКО також наголосив, що «нині існують настільки серйозні загрози українським цінностям в країні, що було б абсурдом, щоб і надалі тривала колотнеча всередині сил, що оголосили про свою опозиційність до діючого уряду». Тому, на його думку, необхідна «єдина об’єднана демократична опозиція».