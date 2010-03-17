Грищенко знає, кого рекомендувати Януковичу на посаду посла в Росії

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО визначився з кандидатурою, яку він має намір рекомендувати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ на посаду посла України в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в Москві, відповідаючи на запитання журналістів.

У той же час К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що це буде людина, здатна відстоювати інтереси України в РФ. За його словами, новий посол своїми знаннями і авторитетом знаходитиме ті теми, які об`єднують країни, доноситиме політичну лінію, яку визначає керівництво України, а також чітко транслюватиме думку своїх співрозмовників у Росії для того, щоб керівництво обох країн могло виходити на взаємовигідні спільні рішення.

К.ГРИЩЕНКО запевнив, що вирішення цього питання треба трохи зачекати.

«Бути послом у Росії почесно, але це непросте завдання – як важке, так і водночас перспективне», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

При цьому він підкреслив, що рішення про призначення посла приймає Президент України.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив колективу МЗС нового міністра закордонних справ К.ГРИЩЕНКА.

З вересня 2003 року по лютий 2005 року К.ГРИЩЕНКО очолював МЗС України. У 2006-2007 рр. був радником тодішнього прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА.

З 10 червня 2008 року працював на посаді посла України в Росії.