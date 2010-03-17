Стельмах: розкажу всю правду… всю, всю

У засіданні уряду бере участь голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

Як передає кореспондент УНІАН, В.СТЕЛЬМАХ увійшов до зали засідань за три хвилини до початку засідання Кабінету міністрів.

Незважаючи на наполегливі запитання журналістів, В.СТЕЛЬМАХ відмовився спілкуватися з ними. «Дозвольте пройти… Розкажу всю правду… Всю, всю. Я йду туди, куди мені потрібно. Ви можете мене пропустити?», - звернувся голова правління НБУ до представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що не планує звільняти В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку.