«Постраждалому» Табачнику радять згадати своє «полювання на відьом»

Новопризначений міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК мав би проаналізувати свої минулі вчинки перед тим як говорити, що став жертвою «полювання на відьом», вважає голова Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Володимир ПОЛОХАЛО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, він заявив: «Невже ТАБАЧНИК забув, як стверджував, що українська мова – це мова невеликого прошарку галичан? Я думаю, це прояв і українофобства, і «полювання на відьом» разом узятими. Після такого гріх звинувачувати когось у «полюванні на відьом».

«Я завжди вважав, що Міністерство освіти має очолювати людина з демократичними поглядами. ТАБАЧНИК, на моє переконання, такою людиною не є», - додав В.ПОЛОХАЛО.

При цьому депутат висловив упевненість, що численні заклики до Д,ТАБАЧНИКА подати у відставку - це є не стільки заклики до «якогось депутата Партії регіонів», скільки протест суспільства проти курсу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Уряд, який сформував ЯНУКОВИЧ на чолі з АЗАРОВИМ - це антипод української освіти і науки. Остання заява про скасування зовнішнього незалежного оцінювання - це наочна демонстрація того, що основна програма курсу Партії регіонів, яка дірвалася до влади, в освіті – це деградація», - заявив В.ПОЛОХАЛО. «Це найбільш вороже налаштований уряд до розвитку освіти і науки в Україні», - зазначив він.

За словами В.ПОЛОХАЛА, по суті, освіта стала заручницею олігархів, які захопили портфелі в уряді та інших держустановах. «Цих олігархів не цікавить наше найбільше надбання – освіта, вони не хочуть бачити нашу країну інтелектуальною і розвиненою, бо вона цікавить її лише у вигляді сировинного додатку», - наголосив В.ПОЛОХАЛО.