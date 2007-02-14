Газета Ахметова не збирається просити вибачення у Балоги

Газета «Сегодня» має намір оскаржувати вчорашнє рішення Солом’янського райсуду Києва, який зобов`язав газету опублікувати спростування статті, в якій колишній губернатор Закарпатської області Іван РІЗАК обвинувачував нинішнього главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ в вимаганні хабара.

Про це йдеться в сьогоднішньому номері газети «Сегодня».

«Суд чомусь не врахував, - пишуть журналісти видання, - що в даній статті була представлена і позиція самого В.БАЛОГИ. Редакція газети «Сегодня» вважає, що рішення суду суперечить законам України, а також створює реальну загрозу свободі слова в Україні»

«Ми оскаржуватимемо це рішення і зробимо все, щоб довести свою правоту, а разом з цим - і право українських ЗМІ на інформування читачів про діяльність вищих посадовців», - йдеться в статті.

Газета нагадує, що в жовтні минулого року І.РІЗАК на прес-конференції заявив, що глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА через посередників вимагав у нього 10 млн. дол. за закриття проти нього кримінальної справи. Цю інформацію поширили десятки ЗМІ. Газета «Сегодня» взяла коментар у самого В.БАЛОГИ. Через свого прес-секретаря він заявив, що вважає звинувачення І.РІЗАКА «примітивним і недієвим способом покращити свою репутацію».

«Сегодня», ухвалюючи рішення про публікацію прямої мови І.РІЗАКА, виходила з того, що інформація про тяжкі звинувачення на адресу В.БАЛОГИ є, безумовно, суспільно значимою. Іншими словами, редакція «Сегодня» діяла строго в рамках українського законодавства і норм журналістської етики. Нам немає за що вибачатися перед громадянином БАЛОГОЮ», - йдеться в статті.

Газета зазначає, що І.РІЗАК вчора підтвердив «Сегодня», що не збирається відмовлятися від своїх слів.

Видання також зазначає, що у В.БАЛОГИ як громадянина України є право подати позов про захист честі і гідності проти І.РІЗАКА, але ніяк не проти газети, яка ніколи не стверджувала, що В.БАЛОГА вимагав хабар.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Солом’янський райсуд задовольнив позов В.БАЛОГИ проти газети «Сегодня» і І.РІЗАКА.

Суд визнав інформацію, яку із слів І.РІЗАКА газета «Сегодня» опублікувала на своїх сторінках 25 жовтня 2006 року, недостовірною і зобов`язав ЗАТ «Видавнича група «Сегодня» і І.РІЗАКА спростувати це повідомлення не пізніше ніж через місяць з дня набуття рішенням законної сили.