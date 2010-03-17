Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ продовжує отримувати привітання з призначенням на цю посаду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, М.АЗАРОВА привітав прем’єр-міністр Республіки Білорусь Сергій СИДОРСЬКИЙ.

Прем’єр-міністр Фінляндії Матті ВАНХАНЕН у своєму привітанні наголосив: «Під час роботи Вашого уряду ми зможемо і надалі розвивати гарні відносини між нашими країнами та посилювати взаємовигідне співробітництво».

Прем’єр-міністр Турецької Республіки Реджеп ЕРДОГАН висловив упевненість, що під час перебування М.АЗАРОВА на посаді глави уряду «добросусідські відносини та двостороннє співробітництво між країнами розвиватимуться та поглиблюватимуться заради добробуту наших народів, миру та стабільності у регіоні».

Крім того, М.АЗАРОВА привітав з призначенням колишній прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ. «Одужання вітчизняної економіки, що переживає нелегкі часи, потребує виважених та непопулярних кроків. Проте я переконаний, що в умовах важкої спадщини, яку залишили Вам попередники, ще більш виразно розкриються Ваші найкращі риси – високий професіоналізм, багатогранний досвід, фахові знання та надзвичайно відповідальне ставлення до справи», - йдеться у привітанні.

Президент Асоціації міст України, Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО, вітаючи М.АЗАРОВА з призначенням, висловив готовність Асоціації до конструктивної співпраці з урядом. На думку І.КУЛІЧЕНКА, «взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на основі цивілізованих конституційних взаємин сприятиме формуванню громадянського суспільства – необхідного атрибуту демократичної правової держави».