Кримські татари подивляться на дії нового керівництва Криму

Лідер Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ не виключає можливості відмови від усіх владних посад у Криму.

Про це він заявив сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі, коментуючи призначення нового прем`єр-міністра Криму і нового спікера кримського парламенту.

Як сказав М.ДЖЕМІЛЄВ, 15 березня у нього відбулася зустріч з обраним сьогодні спікером парламенту Криму Володимиром КОНСТАНТИНОВИМ і обраним сьогодні ж прем`єр-міністром Криму Василем ДЖАРТИ. За словами М.ДЖЕМІЛЄВА, йому пропонували увійти в коаліцію і проголосувати за відставку Анатолія ГРИЦЕНКА з посади спікера парламенту Криму.

За словами М.ДЖЕМІЛЄВА, у разі відмови увійти до нової коаліції в кримському парламенті кандидати на владні посади говорили про можливість позбавлення кримських татар владних постів в уряді і Президії Верховної Ради Криму.

«Я відповів: якщо у вас така ж тактика, як, як нам стало відомо, МОГИЛЬОВ також мітив на посаду прем`єр-міністра, так він говорив, що, як тільки-но прийде, очистить Крим від усіх кримських татар в усіх структурах влади. Якщо завдання полягає в цьому, кажу, то ми вам навіть допоможемо, ми звернемося до всіх своїх співвітчизників, які обіймають якісь посади у структурах влади, щоб вони подали заяви і вийшли. Але ж найцікавіше потім розпочнеться, ось про це подумайте», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ. Він зазначив, що кандидати на нові посади погодилися з тим, що представники кримських татар мають бути представлені у владі автономії.

Разом з тим, за словами лідера Меджлісу, подальші дії кримських татар багато в чому залежатимуть від дій нового керівництва Криму.