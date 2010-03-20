Затулін не бачить необхідності визнавати російську другою державною в Україні

Депутат Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що «немає потреби» визнавати російську мову другою державною в Україні, оскільки вона й так загальновживана в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

За словами російського депутата, він розуміє «складнощі на цьому шляху», тому лише закликає, «щоб ми бачили цю мету, щоб ми виробили дорожню карту, і йшли поетапно до цього рішення, відміняючи найбільш одіозні, прийняті за останні п`ять років, акти дерусифікації, зневагу до загальної історії».

Даний коментар К.ЗАТУЛІН зробив у зв`язку з тим, що, як він стверджує, «вчора віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО сказав, що, на його думку, ціна на газ для України могла б бути такою ж, як і для Білорусі».

Як зазначив російський політик, він підтримує «саме прагнення вести переговори на цю тему».

«Але я при цьому хотів би звернути увагу, що газ поставляється до Білорусі, в якій дві державні мови: російська і білоруська, і це позначається на кліматі рішення цього питання. Треба просто над цим замислитися», – додав К.ЗАТУЛІН.