Янукович: треба переглянути наші уявлення про військові загрози Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україні потрібно переглянути можливі військові загрози для неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Києві в Національному палаці «Україна» на урочистостях з нагоди 18-ї річниці створення Служби безпеки України.

«Зростання рівня глобальної нестабільності та зростання конфліктності у міждержавних відносинах вивів на передній план проблему забезпечення обороноздатності України. В першу чергу нам потрібно уточнити, а можливо, і переглянути, наші уявлення про військові загрози Україні. Безумовно, Військова доктрина буде зберігати оборонний характер України як країни миротворця», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україні треба чітко визначити шляхи реалізації системи військової протидії будь-якій військовій агресії. На переконання Президента, в основу нової Військової доктрини має бути покладено принцип достатньої обороноздатності. Тобто, як пояснив глава держави, на практиці це означає поступовий перехід до професійної армії, розвиток нових систем озброєння, в першу чергу ракетних військ та систем протиповітряної оборони.