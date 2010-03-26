Томенко натякає, що у БЮТ зріє буря?

Заступник голови Верховної Ради України, член Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО вважає, що без кадрових перестановок БЮТ ризикує знизити власні показники на місцевих виборах.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Левый берег»,відповідаючи на запитання, коли в блоці розпочнуться внутрішньопартійні чистки.

«Поки що я не помічав за Юлією Володимирівною (ТИМОШЕНКО - УНІАН) бажання глибинних кадрових, я б сказав революційних, змін. Тоді як фракція, багато партійних активістів, настроєні дуже радикально», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що по-людськи розуміє Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки вона не хоче неминучого в таких випадках, зменшення кількісного складу партії. До того ж, додав він, «зачищаючи» облорганізації ми тим самим створимо «кадровий резерв» для нової коаліції. «Але якщо зараз цього не зробити, ризикуємо істотно знизити власні показники на місцевих виборах», - вважає віце-спікер.

У той же час, за словами М.ТОМЕНКА, його позиція полягає в тому, що діяти треба рішуче, але слідуючи чітким, наперед сформованим і всім відомим принципам, а не «на око» визначаючи, хто «хороший», хто – «поганий».

За словами М.ТОМЕНКА, перший принцип полягає в тому, що народний депутат не може бути першим секретарем обкому партії – або одне, або друге, оскільки перший секретар обкому – потенційний керівник регіону.

Другий принцип - критерій формування виборчого списку має бути регіональним, з обчисленням коефіцієнта виходячи з того, скільки голосів в області було віддано за Ю.ТИМОШЕНКО в першому і другому турах виборів Президента. «Тобто, припустимо, якщо в Одесі результат виявився «не дуже» - в список зайдуть не четверо людей, а двоє. Це на той випадок якщо нам не вдасться до найближчих парламентських добитися введення системи відкритих – не закритих, як зараз – списків», - сказав він.

Разом з тим М.ТОМЕНКО зазначив, що в кожній області ситуація по-своєму складна, і швидких рішень бути не може. Він висловився за необхідність формування групи, яка б «розбиралася» безпосередньо на місцях. «Але тут дуже важливі, як ми казали, критерії. Припустимо, у Львові політичні активісти конфліктують з активістам від бізнесу. Не може бути такого, щоб «київські ревізори» демонстративно зайняли позицію, скажімо, бізнесменів. Тоді як у сусідньому регіоні – за таких обставин – підтримали б сторону політиків. Вони, таким чином, лише заморозили конфлікт у партійній організації, а не розв’язали його», - сказав він.