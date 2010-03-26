Гриценко: Янукович зовсім не підготовлений до питань безпеки

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що учорашній виступ Президента України – Верховного головнокомандувача Збройних сил України Віктора ЯНУКОВИЧА на урочистостях з нагоди 18-ї річниці створення СБУ засвідчує недолугість глави держави і його оточення у сфері нацбезпеки і оборони.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві А.ГРИЦЕНКА.

Зокрема, він критично оцінив заяву Президента стосовно необхідності перегляду загроз для України.

Голова профільного парламентського комітету вважає, що “Верховному головнокомандувачу необхідно спочатку прочитати у “темній кімнаті” чинний Стратегічний замисел на застосування Збройних сил України, в якому ці загрози визначені, а крім того – ознайомитися з планами застосування військ (сил) для протидії кожній із визначених загроз, і дуже бажано – переглянути хоча б два-три формуляри бойових бригад (полків), у яких зафіксовані конкретні завдання відповідно до семи типових сценаріїв застосування ЗСУ”.

“Не завадило б те саме зробити й міністрові оборони”, - додав А.ГРИЦЕНКО.

“Президент виступає на святкових урочистостях з нагоди річниці СБУ і, як на мене, це не дуже вдала нагода для виголошення програмних заяв, що стосуються не СБУ, а інших силових структур – армії, насамперед. Адже йдеться про військові загрози, напрями зміцнення обороноздатності, характер Воєнної доктрини. На СБУ ж законом покладено абсолютно інші функції”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За словами політика, завдання у виступі Президента сформульовані не за адресою, до того ж вузько і по своїй суті – неправильно. “Військова протидія” є лише одним із напрямів запобігання або локалізації агресії, коли усі інші запобіжні механізми не спрацювали. А насправді це комплекс заходів – дипломатичного, політичного, економічного, інформаційного та іншого характеру. А власне “агресія” - це лише один із багатьох можливих сценаріїв реалізації загроз воєнного характеру. Ми дуже далеко зайдемо, якщо офіцерам СБУ виголошуватимуть завдання “військової протидії будь-якій військовій агресії”, - пояснив екс-міністр оборони.

Також А.ГРИЦЕНКО вважає, що Президентові бажано прочитати чинну Воєнну доктрину України, а вже потім вирішувати, які нові принципи покласти в її основу, і порадитися з фахівцями, як ці принципи доречніше назвати.

Тобто, як пояснив голова профільного комітету, на практиці такий виступ Президента не означає нічого. Тому що він підготовлений людьми, які не розуміють суті справи, не осмислений самим Президентом, а відтак – визначає завдання незрозуміло кому, абсолютно нечітко і розмито, з помилковим переліком пріоритетів розвитку систем озброєнь, без визначення термінів виконання і власне виконавців.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ у своєму виступі на урочистому зібранні з нагоди 18-ї річниці створення СБУ заявив, що Україні потрібно переглянути можливі військові загрози для неї.

“Зростання рівня глобальної нестабільності та зростання конфліктності у міждержавних відносинах вивів на передній план проблему забезпечення обороноздатності України. В першу чергу нам потрібно уточнити, а можливо, і переглянути, наші уявлення про військові загрози Україні. Безумовно, Воєнна доктрина буде зберігати оборонний характер України як країни миротворця”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україні треба чітко визначити шляхи реалізації системи військової протидії будь-якій військовій агресії.