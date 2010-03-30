Кого українці хочуть бачити лідером опозиції (опитування)

38,5% українців вважають, що Юлія ТИМОШЕНКО найкраще виконуватиме функції лідера опозиції.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 18–24 березня 2010 року.

Згідно з результатами опитування, менша кількість опитаних - 27,3% - вважає, що найкраще функції лідера опозиції здатен виконувати Арсеній ЯЦЕНЮК.

Інших політиків в якості найкращого лідера опозиції вбачають суттєво менша кількість громадян. Так, на підтримку Олега ТЯГНИБОКА висловились 2,9% опитаних, В’ячеслава КИРИЛЕНКА – 2,6%, Віктора ЮЩЕНКА – 2,5%, Юрія КОСТЕНКА – 1,4%. Водночас, майже чверті опитаних – 24,8% - було “важко сказати”, хто буде кращим лідером опозиції.

Думка населення стосовно того, хто найкраще виконуватиме функції лідера опозиції відрізняється в регіонах України. Так, за Ю.ТИМОШЕНКО найбільша кількість опитаних висловилась у Західному (49,8%) та у Центральному (50,6%) регіонах. А.ЯЦЕНЮКА назвала відносна більшість опитаних у Південному (36%) та у Східному (38,5%) регіонах. При цьому більш як половину (52%) від тих виборців, які вважають А.ЯЦЕНЮКА найкращим лідером опозиції, становлять прихильники Партії регіонів.

* * * Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.