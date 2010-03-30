Міністр транспорту визнав: уже в 10 км від Києва з дорогами «все зрозуміло»

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО дав доручення всім профільним заступникам визначити перелік першочергових проектів на 2010 рік, реалізація яких потребує бюджетних коштів, зазначивши при цьому, що у зв`язку з економічною ситуацією витрати в цілому на галузь будуть скорочені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зокрема, міністр доручив визначити реальну потребу в коштах на розвиток всієї транспортної інфраструктури країни, а також детально вивчити можливість залучення нових кредитів і перекредитування тих, що є.

К.ЄФИМЕНКО вважає, що слід зосередити увагу на об`єктах, які потребують залучення бюджетних коштів у 2010 році. «Ми маємо сформувати реальний бюджет, виконання якого сприятиме розвитку галузі. Наша позиція в цьому питанні має бути максимально зваженою», – сказав він.

При цьому міністр відзначив необхідність дотримання інтересів державних підприємств і обліку їх потреб щодо оновлення виробничих потужностей, модернізації інфраструктури тощо. «Не можна надалі лише латати дірки, – наголосив він. – Адже ми ризикуємо взагалі зруйнувати систему планових оновлень».

Зокрема, на його думку, необхідно вирішити питання виділення коштів на будівництво і ремонт автодоріг, реконструкцію аеропортів і злітно-посадкових смуг, враховуючи підготовку до Євро-2012. «Окремий рядок бюджетних витрат – це дороги. Досить від`їхати від Києва на 10 км у будь-якому напрямі – і відразу відчуваєш всі недоліки роботи. Все стає зрозуміло без будь-яких експертів. Так працювати не можна», – наголосив він.