Кравчук каже, що після заяв Семиноженка точно не заспокоїться

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК просить парламентську коаліцію роз`яснити членам уряду і чиновникам відповідальність перед законом і державою.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «День» (№55 від 30 березня).

Відповідаючи на питання видання щодо заяви віце-прем`єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА про можливе створення союзної держави з Росією і Білоруссю, Л.КРАВЧУК сказав: «Після передачі ШУСТЕРА ініціативу про єдину державу почали називати не інакше як «ініціативою ФЕДОРОВА-СЕМИНОЖЕНКА». Це надто серйозне питання, тому я хочу на сторінках вашої газети обнародувати звернення до Президента: «Віктор Федорович! Ви як гарант Конституції повинні бути ініціатором - звернутися до коаліції, яка формувала уряд, і хай її члени роз`яснять членам уряду, іншим чиновникам їхні права, обов`язки і відповідальність перед законом і державою. Член уряду - це не просто громадянин України, він обтяжений відповідальністю, яка виписана для нього Конституцією, законами, іншими нормативними документами. І коли чиновник їх порушує, він має за це відповідати».

За словами Л.КРАВЧУКА, В.СЕМИНОЖЕНКО має тверду, переконливу позицію щодо утворення ЄЕП і Митного союзу з Росією і Білоруссю.

«І, слава Богу, хай собі має позицію! Я ніколи не критикував СЕМИНОЖЕНКА як керівника його Форуму, тому що це право громадської організації. Але коли він виходить як віце-прем`єр, його позиція сприймається як позиція уряду. Якщо незрозуміло, Президент має сказати коаліції, коаліція - зробити відповідні висновки», - зазначив Л.КРАВЧУК.

Він звернувся до уряду, Президента і до самого В.СЕМИНОЖЕНКА з проханням розповісти українському народу, що той мав на увазі.

«Якщо те, що він говорив в телеефірі, якесь непорозуміння, хай у п`ятницю на тому ж каналі... До речі, якщо я буду в повному здоров`ї, я також прийду і послухаю його аргументи. Якщо ж він цього не зробить і надалі робитиме натяки на можливість втрати суверенітету, ми не заспокоїмося. Я, принаймні, повірте, точно не заспокоюся», - сказав Л.КРАВЧУК.

Як повідомлялося, 26 березня віце-прем`єр-міністр В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що уряд розгляне ідею створення союзу України, Росії і Білорусі.

Він зазначив, що створення такого союзу є однією зі схем, яка має право на розгляд, «так само, як і участь України в Євросоюзі». Віце-прем`єр зазначив, що йдеться про союз, де «визначаються правила за типом ЄС».

Посилаючись на дані Інституту соціології Національної академії наук, В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що більшість українців хочуть увійти до союзу з Росією і Білоруссю. «Люди хочуть союзної держави і вірять, що це приведе до успіху країни», - сказав він.

Віце-прем`єр також зазначив, що «Україну в ЄС, як мінімум, в найближчі 15 років ніхто не чекає».

«Зараз відбувається процес створення багатополярного світу. Перевагу матимуть ті країни, які опиняються в основі створення цього полюса впливу», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.