Микола Катеринчук в УНІАН розповість про свою ініціативу (пряма трансляція на 5 каналі)

19 лютого об 11-30 в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція народного депутата України Миколи Катеринчука на тему: “13 неконституційних положень бюджету 2007 р: ініціатива Миколи Катеринчука щодо конституційного подання” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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