Литвин хоче бодай слабкого консенсусу до ювілею

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає владу і суспільство до діалогу для забезпечення єдності нації і нового життєвого прориву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це йдеться у статті В.ЛИТВИНА «Життя після виборів», опублікованій у газеті «Голос України».

В.ЛИТВИН закликав до необхідності вирішувати, а не замовчувати чи подавляти конфлікти, які, за його словами, неминучі, але «мають бути джерелом перетворень і зростання».

Голова Верховної Ради піддав критиці «гнучку мораль, а по суті - її відсутність» у деяких представників українського політикуму, зазначивши, що цей фактор у сукупності з політизацією усіх сфер життєдіяльності держави ускладнює реалізацію ключового завдання - забезпечення злагоди і внутрішнього миру в країні через подолання «внутрішнього сум’яття й зовнішніх розчарувань нами».

В.ЛИТВИН закликав до політичної стабільності, яка, за його словами, не повинна суперечити основоположним критеріям демократії й досягатися за рахунок обмеження прав і свобод. Він наголосив, що без політичної стабільності «нереально зміцнити розхитану безвідповідальними діями владу, налагодити нормальне життя». Громадянський мир та єдність в країні на основі Конституції, усвідомлення фундаментальних європейських цінностей, зазначив він, потрібні, аби «створити власний національний проект».

У цьому контексті голова ВР закликав «усіх, хто претендує на роль національних лідерів, і парламент до конструктивного діалогу», який, за його словами, «не просто своєчасний, а й давно назрів з обох боків: як з боку політиків, так і з боку суспільства». Проведення такого політичного діалогу цього року, переконаний В.ЛИТВИН, «дозволило б винести стратегічні уроки з двох перших десятиліть незалежності, досягти до ювілейного 2011 року певного «рамкового» консенсусу між політичними гравцями й громадськістю (наприклад, в особі неурядових організацій), домогтися хоча б слабкої згоди про державні пріоритети розвитку на наступне десятиліття».

Він також наголосив, що як влада, так і опозиція повинні усвідомити спільну відповідальність за ситуацію в державі.

На думку В.ЛИТВИНА, оскільки сьогодні світ «перебуває в транзитному стані», для України відкривається сприятлива можливість «вбудовування у світові та європейські процеси, у тому числі в спільні великі проекти в економічній, енергетичній, транспортній, інфраструктурних сферах, у питаннях освіти, медицини, безпеки». Визначально важливо при цьому, зазначив він, бути солідними партнерами, знати собі ціну як великої європейської країни з величезним потенціалом.

Торкаючись питання здійснення реформ, В.ЛИТВИН застеріг від «усталеної практики дій наскоком», наголосивши на важливості «відмовитися від ритуальної практики проголошення сьогочасних перетворень при кожній зміні влади». До реформ, на його думку, потрібно «серйозно підготуватись, утримуючи і вирівнюючи ситуацію в країні».