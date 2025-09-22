Новий винищувач зможе розвивати швидкість понад 2 Маха.

Компанія Boeing почала виробництво винищувача шостого покоління F-47 для Військово-повітряних сил США. Перший політ літака заплановано на 2028 рік, пише The War Zone.

Начальник штабу ВПС США генерал Девід Олвін під час конференції Air & Space Forces Association розкрив деякі характеристики F-47. Зокрема, відомо, що винищувач матиме бойовий радіус дії понад 1000 морських миль (близько 1852 кілометри) і зможе розвивати швидкість понад 2 Маха (близько 2450 км/год).

У виданні додали, що нові винищувачі шостого покоління забезпечать збільшення оперативного радіусу дії щонайменше на 25% порівняно з наявними американськими винищувачами. Яку швидкість літак зможе розвивати без увімкнення форсажу і з якою ефективністю, поки невідомо.

Відео дня

Також журналісти очікують, що F-47 матиме технологію стелс нового покоління, яка включатиме в себе значно зменшену інфрачервону сигнатуру, на додаток до низької радіолокаційної помітності.

У виданні підкреслили, що деталі програми F-47 і конструкції самого літака, як і раніше, залишаються суворо засекреченими. Як і раніше, існує тільки два офіційних зображення літака, які, за словами представників ВПС США, не обов'язково повністю відображають його реальний вигляд з метою забезпечення оперативної безпеки.

Відомо, що ВПС США планують придбати щонайменше 185 літаків F-47, що відповідає його початковій концепції як наступника F-22 Raptor. Очікувана вартість одного винищувача поки що не розкривається, але згідно з минулими прогнозами вона становить приблизно втричі більшу за середню ціну винищувача F-35 Joint Strike Fighter, або більше ніж 300 мільйонів доларів, виходячи із загальнодоступної інформації, додали у виданні.

Крім того, журналісти нагадали, що F-47 є лише частиною програми Next-Generation Air Dominance (NGAD), яка охоплює не тільки сам винищувач, а й безпілотники бойової підтримки, нову зброю та інші секретні системи.

США можуть побудувати кілька версій винищувача F-47

Раніше колишній помічник міністра ЗС США з питань закупівель, технологій і логістики Ендрю Хантер розповів, що Boeing може створити кілька версій винищувача F-47. Він бачить різні версії літака як частину однієї програми.

Розвиток F-47 бачиться більш логічним шляхом для досягнення цілей, які ставлять перед собою США. Найімовірнішим сценарієм є створення послідовних виробничих партій базового F-47, але з певними відмінностями.

Вас також можуть зацікавити новини: